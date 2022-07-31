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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Динамо
Пардубице - Динамо: обзор матча 31 июля 2022
Пардубице
31.07.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
8'
P. Hellebrand
67'
M. Králik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Динамо
90'
Замена
J. Vais
️️️️
Р. Поточны
89'
Желтая карточка
Я. Грич
Замена
O. Chveja
️️️️
Т. Солил
74'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
74'
67'
ГОЛ! 0:2!
M. Králik
Пас отдал
Я. Гора
Замена
️️️️
К. Вацек
63'
62'
Желтая карточка
D. Hais
Желтая карточка
Т. Солил
59'
57'
Замена
D. Hais
️️️️
M. Skoda
Желтая карточка
М. Хлаваты
56'
Желтая карточка
К. Вацек
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
P. Hellebrand
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
9
P. Cerny
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
18
P. Hellebrand
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
91
Роман Поточны
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Пардубице
24
Dominik Mares
ЦП
9
D. Huf
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Динамо
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
0
J. Vais
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
1-4-3
35
Маркович
20
Хелешич
23
39
Яношек
7
Вацек
24
Солил
25
19
Хлаваты
9
2-1-3-4
31
5
Гавел
12
Чолич
8
Грич
18
22
15
Пеннер
3
0
23
Гора
91
Поточны
9
9
9
9
24
Солил
0
0
24
Солил
91
Поточны
0
0
91
Поточны
0
16
16
0
Остались в запасе
Пардубице
Динамо
24
Dominik Mares
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
24
Dominik Mares
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Пардубице - Динамо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
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2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
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