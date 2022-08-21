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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Динамо
Слован - Динамо: обзор матча 21 августа 2022
Слован
21.08.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
22'
М. ван Бурен
90'
Л. Гавел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Динамо
Желтая карточка
К. Мара
90'
+2
90'
+1
Замена
П. Цавош
️️️️
Л. Чмелик
90'
ГОЛ! 1:1!
Л. Гавел
Замена
М. Рабушич
️️️️
М. ван Бурен
84'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
М. Таловеров
84'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Думбия
75'
Замена
К. Мара
️️️️
Л. Черв
75'
69'
Желтая карточка
Я. Гора
69'
Замена
D. Hais
️️️️
M. Skoda
46'
Замена
J. Švec
️️️️
Я. Грич
46'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
Р. Поточны
ГОЛ! 1:0!
М. ван Бурен
22'
16'
Желтая карточка
M. Sladký
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
42
Мохамед Думбия
ЦП
6
Лукас Черв
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
22
Martin Sladký
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
9
Денис Висински
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
16
Daniel Hais
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
4-2-4
82
4
Плехаты
3
Микула
40
Таловеров
23
Гебре Селасси
8
Фридек
42
Думбия
6
Черв
27
11
Козак
10
ван Бурен
3-1-1-5
31
5
Гавел
12
Чолич
4
Броукал
8
Грич
22
9
Чмелик
3
23
Гора
91
Поточны
0
6
Черв
23
Мара
23
Мара
6
Черв
42
Думбия
15
Рондич
15
Рондич
42
Думбия
10
ван Бурен
7
Рабушич
7
Рабушич
10
ван Бурен
40
Таловеров
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
40
Таловеров
9
Чмелик
8
Цавош
8
Цавош
9
Чмелик
91
Поточны
18
18
91
Поточны
0
16
16
0
8
Грич
7
7
8
Грич
Остались в запасе
Слован
Динамо
13
Ян Стейскал
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
10
Ян Матушек
ЦП
9
Денис Висински
АП
0
K. Meszaros
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
10
Ян Матушек
ЦП
9
Денис Висински
АП
0
K. Meszaros
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
Остались в запасе
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Слован - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
У Нисы
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