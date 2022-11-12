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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Динамо
Спарта - Динамо: обзор матча 12 ноября 2022
Спарта
12.11.2022, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
12'
Л. Гараслин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Динамо
89'
Замена
M. Skoda
️️️️
P. Hellebrand
87'
Желтая карточка
L. Skovajsa
Замена
Я. Мейдр
️️️️
Я. Зелены
85'
Желтая карточка
Я. Зелены
83'
79'
Замена
Д. Броукал
️️️️
M. Sladký
Замена
К. Хойер
️️️️
Д. Павелка
79'
71'
Красная карточка
П. Цавош
67'
Замена
Р. Поточны
️️️️
T. Zajic
67'
Замена
Н. Пеннер
️️️️
M. Mrsic
Замена
К. Данек
️️️️
Л. Гараслин
60'
Замена
А. Карабец
️️️️
Ф. Панак
60'
41'
Желтая карточка
Л. Гавел
38'
Желтая карточка
Л. Чмелик
ГОЛ! 1:0!
Л. Гараслин
Пас отдал
М. Минчев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
19
Daniel Kaštánek
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Динамо
4
Давид Броукал
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
71
Бранислав Слука
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Коварж
28
Виснер
4
Серенсен
27
Панак
30
Зелены
3
Витик
8
Павелка
18
Садилек
17
Минчев
17
Гараслин
7
Кухта
1-4-5
31
5
Гавел
0
8
Цавош
18
22
3
25
23
Гора
9
Чмелик
21
8
Павелка
5
Хойер
5
Хойер
8
Павелка
30
Зелены
19
Мейдр
19
Мейдр
30
Зелены
17
Гараслин
9
Данек
9
Данек
17
Гараслин
27
Панак
9
Карабец
9
Карабец
27
Панак
22
4
Броукал
4
Броукал
22
0
15
Пеннер
15
Пеннер
0
21
91
Поточны
91
Поточны
21
18
0
0
18
Остались в запасе
Спарта
Динамо
30
Доминик Холек
ВР
19
Daniel Kaštánek
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
71
Бранислав Слука
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
19
Daniel Kaštánek
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Остались в запасе
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
71
Бранислав Слука
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Спарта - Динамо
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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