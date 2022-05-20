Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Christoph Haas - статистика

Завершил карьеру
#32 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рид
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 1
20.05.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
1 : 1
14.05.2022
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
1 : 1
07.05.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рид
2 : 3
16.04.2022
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Рид
0 : 0
09.04.2022
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
ЛАСК
0 : 2
02.04.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Адмира Ваккер
2 : 0
12.03.2022
Рид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Рид
2 : 2
06.03.2022
Штурм
84' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Аустрия К
1 : 1
27.02.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсберг
2 : 1
12.02.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Рид
2 : 1
11.12.2021
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Рид
2 : 2
28.11.2021
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рид
1 : 0
20.11.2021
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Адмира Ваккер
1 : 2
06.11.2021
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия
4 : 1
23.10.2021
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Штурм
1 : 0
17.10.2021
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рид
1 : 1
02.10.2021
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
4 : 2
25.09.2021
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рид
3 : 3
18.09.2021
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
1 : 1
12.09.2021
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Рид
1 : 0
29.08.2021
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 0
22.08.2021
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Хартберг
1 : 1
14.08.2021
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
2 : 1
07.08.2021
Адмира Ваккер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Зальцбург
7 : 1
01.08.2021
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Рид
2 : 1
25.07.2021
Аустрия
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
4
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
2
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
3
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+