Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стюарт Даунинг - статистика

Завершил карьеру
22 июля 1984 (42), Миддлсбро
#19 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
29
2
6
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Брентфорд
2 : 2
22.02.2020
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Чарльтон
0 : 2
15.02.2020
Блэкберн
1' - 90'
37'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Блэкберн
3 : 0
11.02.2020
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
0 : 1
08.02.2020
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
1 : 1
01.02.2020
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
2 : 1
28.01.2020
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 5
18.01.2020
Блэкберн
1' - 90'
48'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
1 : 1
11.01.2020
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
01.01.2020
Блэкберн
1' - 90'
39'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
29.12.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Блэкберн
1 : 1
26.12.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Блэкберн
0 : 0
23.12.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
0 : 2
14.12.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Суонси
1 : 1
11.12.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
1 : 0
07.12.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Сток Сити
1 : 2
30.11.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
1 : 0
27.11.2019
Брентфорд
1' - 90'
11'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
3 : 2
23.11.2019
Барнсли
Был в запасе
69'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Лидс
2 : 1
09.11.2019
Блэкберн
1' - 90'
40'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
02.11.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
3 : 2
26.10.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
22.10.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 2
19.10.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
05.10.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
1 : 1
01.10.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
60'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Блэкберн
1 : 2
28.09.2019
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Рединг
1 : 2
21.09.2019
Блэкберн
1' - 90'
8'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
14.09.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
3 : 2
31.08.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 0
24.08.2019
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Халл Сити
0 : 1
20.08.2019
Блэкберн
1' - 90'
62'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Блэкберн
1 : 0
17.08.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Фулхэм
2 : 0
10.08.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Блэкберн
1 : 2
03.08.2019
Чарльтон
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+