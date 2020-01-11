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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Престон
Блэкберн - Престон: обзор матча 11 января 2020
Блэкберн
11.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 1
Завершен
Престон
3'
А. Армстронг
17'
Д. Хэрроп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Престон
Желтая карточка
Л. Трэвис
67'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
51'
17'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хэрроп
ГОЛ! 1:0!
А. Армстронг
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Престон
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-2-3-2
28
Уолтон
30
Эванс
27
Трэвис
17
Белл
4
Адарабиойо
24
Ньямб
90
Холтби
26
Ленихэн
19
Даунинг
20
Галлахер
10
Армстронг
3-5-1
1
Радд
6
Дэвис
5
Кларк
5
Бауэр
10
Хэрроп
12
Галлахер
8
Брауне
29
Баркуйзен
4
Пирсон
24
Магуайр
Остались в запасе
Блэкберн
Престон
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Блэкберн - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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