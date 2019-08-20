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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Блэкберн
Халл Сити - Блэкберн: обзор матча 20 августа 2019
Халл Сити
20.08.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 1
Завершен
Блэкберн
62'
Д. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Блэкберн
81'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уильямс
Пас отдал
С. Даунинг
Желтая карточка
С. Кингсли
61'
Желтая карточка
К. Стюарт
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-3-1
25
Лонг
6
Стюарт
30
де Вейс
32
Бурк
3
Кингсли
11
Гросицки
18
Бэтти
36
Ирвин
20
Боуэн
3-5-2
28
Уолтон
27
Трэвис
8
Каннингэм
33
Уильямс
23
Дак
4
Джонсон
26
Ленихэн
17
Беннетт
19
Даунинг
20
Галлахер
10
Армстронг
Остались в запасе
Халл Сити
Блэкберн
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Халл Сити - Блэкберн
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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