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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Блэкберн
Рединг - Блэкберн: обзор матча 21 сентября 2019
Рединг
21.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 2
Завершен
Блэкберн
57'
Д. Свифт
8'
А. Армстронг
48'
Б. Дак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Блэкберн
90'
+3
Желтая карточка
Э. Беннетт
79'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
ГОЛ! 1:2!
Д. Свифт
57'
48'
ГОЛ! 0:2!
Б. Дак
Пас отдал
С. Галлахер
Желтая карточка
М. Моррисон
37'
Желтая карточка
Э. Идом
32'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Армстронг
Пас отдал
С. Даунинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
25
Пеле
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Рединг
3
Омар Ричардс
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
3-4-2
1
Кабрал
17
Идом
5
Моррисон
26
Мур
8
Свифт
14
Эджария
25
Пеле
21
Обита
47
Пушкаш
19
Жоао
4-4-2
28
Уолтон
27
Трэвис
8
Каннингэм
33
Уильямс
30
Эванс
26
Ленихэн
17
Беннетт
19
Даунинг
23
Дак
20
Галлахер
10
Армстронг
Остались в запасе
Рединг
Блэкберн
3
Омар Ричардс
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Рединг - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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