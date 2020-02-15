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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Блэкберн
Чарльтон - Блэкберн: обзор матча 15 февраля 2020
Чарльтон
15.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 2
Завершен
Блэкберн
37'
Т. Адарабиойо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Блэкберн
55'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
41'
Желтая карточка
Д. Самуэль
37'
ГОЛ! 0:1!
Т. Адарабиойо
Пас отдал
С. Даунинг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
22
Бен Бреретон
ЛВ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
3-2-1-1
2
Мэтьюз
15
Локьер
23
Сарр
24
Каллен
16
Дэвис
46
МакГиди
10
Хемед
4-3-2
28
Уолтон
24
Ньямб
4
Адарабиойо
17
Белл
27
Трэвис
19
Даунинг
26
Ленихэн
4
Джонсон
9
Самуэль
10
Армстронг
Остались в запасе
Чарльтон
Блэкберн
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
13
Бен Амос
ВР
8
Мэтт Смит
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
13
Бен Амос
ВР
8
Мэтт Смит
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Чарльтон - Блэкберн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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