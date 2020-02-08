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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Фулхэм
Блэкберн - Фулхэм: обзор матча 08 февраля 2020
Блэкберн
08.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
65'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Фулхэм
79'
Желтая карточка
Б. Рид
65'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Брайан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-3-2
28
Уолтон
4
Адарабиойо
17
Белл
27
Трэвис
24
Ньямб
26
Ленихэн
19
Даунинг
4
Джонсон
20
Галлахер
10
Армстронг
4-2-2-2
1
Родак
3
Одои
3
Рим
6
Гектор
23
Брайан
29
МакДональд
10
Кэрни
17
Онома
14
Рид
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Блэкберн
Фулхэм
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
93
Антони Кноккарт
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Блэкберн - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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