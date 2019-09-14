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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Миллуолл
Блэкберн - Миллуолл: обзор матча 14 сентября 2019
Блэкберн
14.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 0
Завершен
Миллуолл
18'
Д. Уильямс
74'
Б. Дак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Миллуолл
ГОЛ! 2:0!
Б. Дак
Пас отдал
Д. Ленихэн
74'
56'
Желтая карточка
Д. Купер
ГОЛ! 1:0!
Д. Уильямс
Пас отдал
Г. Каннингэм
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Миллуолл
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Миллуолл
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
3-5-1
28
Уолтон
4
Адарабиойо
33
Уильямс
8
Каннингэм
4
Джонсон
23
Дак
17
Беннетт
19
Даунинг
26
Ленихэн
10
Армстронг
4-4-1-1
15
Пирс
5
Купер
2
Ромео
3
Уоллес
17
Уоллес
8
Томпсон
18
Леонард
8
Моламби
11
Мэхони
10
Бедварссон
Остались в запасе
Блэкберн
Миллуолл
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
6
Шон Уилльямс
ОП
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
6
Шон Уилльямс
ОП
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Блэкберн - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
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