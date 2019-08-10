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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Блэкберн
Фулхэм - Блэкберн: обзор матча 10 августа 2019
Фулхэм
10.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 0
Завершен
Блэкберн
35'
Т. Кэрни
81'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Блэкберн
86'
Желтая карточка
Э. Беннетт
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Брайан
81'
61'
Желтая карточка
Б. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
Г. Артер
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-3-1-2
13
Беттинелли
23
Брайан
3
Рим
26
Моусон
3
Одои
10
Йохансен
31
Артер
10
Кэрни
93
Кноккарт
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
4-4-2
28
Уолтон
17
Белл
33
Уильямс
4
Адарабиойо
27
Трэвис
7
Ротуэлл
4
Джонсон
17
Беннетт
23
Дак
10
Армстронг
20
Галлахер
Остались в запасе
Фулхэм
Блэкберн
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Бобби Рид
АП
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Фулхэм - Блэкберн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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