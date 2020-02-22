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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Блэкберн
Брентфорд - Блэкберн: обзор матча 22 февраля 2020
Брентфорд
22.02.2020, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 2
Завершен
Блэкберн
62'
О. Уоткинс
71'
С. Бенрахма (П)
11'
А. Армстронг
54'
А. Армстронг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Блэкберн
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Бенрахма
71'
ГОЛ! 1:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Х. Дальсгаард
62'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Армстронг
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Армстронг
Пас отдал
К. Уолтон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
22
Бен Бреретон
ЛВ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-1-2
1
Райя
3
Генри
17
Жанвье
2
Пайннок
3
Дальсгаард
23
Нергор
10
Бенрахма
11
Уоткинс
4-3-2
28
Уолтон
24
Ньямб
4
Адарабиойо
17
Белл
27
Трэвис
4
Джонсон
26
Ленихэн
19
Даунинг
10
Армстронг
9
Самуэль
Остались в запасе
Брентфорд
Блэкберн
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Томас Франк
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Брентфорд - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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