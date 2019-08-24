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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Кардифф
Блэкберн - Кардифф: обзор матча 24 августа 2019
Блэкберн
24.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Кардифф
86'
Желтая карточка
Д. Беннетт
72'
Желтая карточка
О. Богл
55'
Желтая карточка
Л. Томлин
Желтая карточка
Э. Беннетт
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Райан Ньямб
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Кардифф
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
3-5-2
28
Уолтон
17
Белл
33
Уильямс
27
Трэвис
17
Беннетт
23
Дак
4
Джонсон
19
Даунинг
26
Ленихэн
12
Грэм
20
Галлахер
4-2-2
12
Смитис
21
Пелтье
44
Флинт
12
Беннетт
23
Моррисон
10
Бакуна
32
Роллс
23
Мерфи
17
Томлин
Остались в запасе
Блэкберн
Кардифф
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
21
Ричард Смолвуд
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
21
Ричард Смолвуд
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Блэкберн - Кардифф
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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