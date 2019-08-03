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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Чарльтон
Блэкберн - Чарльтон: обзор матча 03 августа 2019
Блэкберн
03.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 2
Завершен
Чарльтон
43'
Б. Паррингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Чарльтон
73'
Желтая карточка
Д. Форстер-Каски
43'
ГОЛ! 0:1!
Б. Паррингтон
Пас отдал
Д. Уильямс
8'
Желтая карточка
М. Сарр
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
20
Крис Солли
ЦЗ
3-5-2
28
Уолтон
4
Малгрю
17
Белл
27
Трэвис
19
Даунинг
23
Дак
4
Джонсон
26
Ленихэн
17
Беннетт
20
Галлахер
10
Армстронг
3-3
15
Локьер
23
Сарр
14
Паррингтон
15
Прэтли
10
Форстер-Каски
10
Уильямс
Остались в запасе
Блэкберн
Чарльтон
22
Бен Бреретон
ЛВ
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
13
Бен Амос
ВР
20
Крис Солли
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
20
Крис Солли
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Блэкберн - Чарльтон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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