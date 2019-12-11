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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Блэкберн
Суонси - Блэкберн: обзор матча 11 декабря 2019
Суонси
11.12.2019, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
10'
А. Айю
4'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Блэкберн
67'
Вторая желтая
Б. Дак
Вторая желтая
Т. Кэрролл
57'
Желтая карточка
Т. Кэрролл
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
Пас отдал
М. Гримес
10'
9'
Желтая карточка
Б. Дак
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грэм
Пас отдал
А. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Алан Кертис
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
17
Борха
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
22
Бен Бреретон
ЛВ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-2-2
28
Вудман
21
Бидуэлл
3
ван дер Хоорн
14
Робертс
6
Гримес
14
Кэрролл
24
Айю
43
Целина
4-4-2
28
Уолтон
24
Ньямб
4
Адарабиойо
27
Трэвис
30
Эванс
19
Даунинг
23
Дак
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
10
Армстронг
12
Грэм
Остались в запасе
Суонси
Блэкберн
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
17
Борха
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
17
Борха
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Суонси - Блэкберн
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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