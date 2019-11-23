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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Барнсли
Блэкберн - Барнсли: обзор матча 23 ноября 2019
Блэкберн
23.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
3 : 2
Завершен
Барнсли
24'
Б. Дак
69'
С. Даунинг
86'
Б. Дак
82'
К. Вудроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Барнсли
ГОЛ! 3:1!
Б. Дак
86'
82'
ГОЛ! 2:1!
К. Вудроу
ГОЛ! 2:0!
С. Даунинг
69'
Желтая карточка
С. Галлахер
56'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дак
Пас отдал
А. Армстронг
24'
22'
Желтая карточка
Д. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Барнсли
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Барнсли
15
Димитри Каваре
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
3-5-2
28
Уолтон
4
Адарабиойо
17
Белл
27
Трэвис
17
Беннетт
23
Дак
90
Холтби
7
Ротуэлл
26
Ленихэн
10
Армстронг
20
Галлахер
1-2-2
1
Радлингер
6
Хальме
8
Бере
20
Моуатт
12
Вудроу
18
Браун
Остались в запасе
Блэкберн
Барнсли
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
15
Димитри Каваре
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
15
Димитри Каваре
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Блэкберн - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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