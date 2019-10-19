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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
Блэкберн - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 19 октября 2019
Блэкберн
19.10.2019, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
20'
Л. Холтби
20'
Л. Холтби
33'
Б. Дак
33'
Б. Дак
13'
К. Грант (П)
13'
К. Грант (П)
63'
Ж. Бакуна
63'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
88'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
88'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
86'
Замена
️️️️
Ф. Хадергьонай
85'
Желтая карточка
Э. Качунга
85'
Желтая карточка
Э. Качунга
83'
Замена
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Замена
️️️️
К. Эванс
80'
78'
Желтая карточка
Д. Хогг
78'
Желтая карточка
Д. Хогг
Замена
️️️️
С. Галлахер
71'
Замена
️️️️
Д. Ротуэлл
71'
63'
ГОЛ! 4:4!
Ж. Бакуна
63'
ГОЛ! 4:3!
Ж. Бакуна
57'
Замена
️️️️
Ж. Бакуна
Желтая карточка
Л. Трэвис
45'
+1
Желтая карточка
Л. Трэвис
45'
+1
ГОЛ! 4:2!
Б. Дак
Пас отдал
Л. Холтби
33'
ГОЛ! 3:2!
Б. Дак
Пас отдал
Л. Холтби
33'
ГОЛ! 2:2!
Л. Холтби
Пас отдал
Б. Дак
20'
ГОЛ! 1:2!
Л. Холтби
Пас отдал
Б. Дак
20'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Грант
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Грант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Хаддерсфилд Таун
25
Камил Грабара
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
4
Tommy Elphick
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Danny Graham
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-5-1-1
28
Уолтон
4
Адарабиойо
33
Уильямс
27
Трэвис
24
Ньямб
19
Даунинг
90
Холтби
23
Дак
19
4
Джонсон
17
Беннетт
10
Армстронг
3-2-2-2-1
25
Грабара
4
4
Элфик
2
Симпсон
21
Браун
26
6
Хогг
27
О'Брайен
10
Качунга
27
Дьякаби
9
Грант
30
Эванс
30
Эванс
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
20
Галлахер
20
Галлахер
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
7
Бакуна
7
Бакуна
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Блэкберн
Хаддерсфилд Таун
13
Джейсон Леутвилер
ВР
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
10
Danny Graham
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Райан Шофилд
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
10
Danny Graham
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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