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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Халл Сити
Блэкберн - Халл Сити: обзор матча 11 февраля 2020
Блэкберн
11.02.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
3 : 0
Завершен
Халл Сити
73'
Д. Ленихэн
79'
А. Армстронг
80'
Д. Самуэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Халл Сити
Желтая карточка
Л. Трэвис
89'
86'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
ГОЛ! 3:0!
Д. Самуэль
80'
ГОЛ! 2:0!
А. Армстронг
Пас отдал
Б. Джонсон
79'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ленихэн
73'
36'
Желтая карточка
К. Элдер
36'
Желтая карточка
К. Элдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
10
Danny Graham
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
22
Леонарду Лопеш
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
18
Daniel Batty
ЦП
11
Marcus Maddison
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
20
Harrison Chapman
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
16
Elliot Bonds
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
4-5-3
28
Уолтон
4
Адарабиойо
17
Белл
27
Трэвис
24
Ньямб
4
Джонсон
17
Беннетт
19
Даунинг
19
26
Ленихэн
10
12
Грэм
10
Армстронг
3-5-2-1
25
Лонг
22
Лопеш
14
МакКензи
15
МакЛафлин
18
Бэтти
18
11
12
20
Элдер
36
Ирвин
10
Хонимэн
9
Магеннис
Остались в запасе
Блэкберн
Халл Сити
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
16
Elliot Bonds
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
39
Том Ивс
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
16
Elliot Bonds
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
39
Том Ивс
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Блэкберн - Халл Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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