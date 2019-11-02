Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Шеффилд Уэнсдэй
Блэкберн - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 02 ноября 2019
Блэкберн
02.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
88'
Т. Адарабиойо
83'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 1:1!
Т. Адарабиойо
Пас отдал
Э. Беннетт
88'
83'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерфи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
40
Кадим Харрис
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
28
Мозес Одубайо
ПЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
4-4-2
28
Уолтон
4
Адарабиойо
33
Уильямс
27
Трэвис
24
Ньямб
17
Беннетт
19
Даунинг
90
Холтби
23
Дак
10
Армстронг
20
Галлахер
3-3-2-1
27
Вествуд
6
Пелюпесси
2
Йорфа
3
Фокс
5
Хатчинсон
20
Ли
3
Рич
40
Харрис
2
Палмер
26
Флетчер
Остались в запасе
Блэкберн
Шеффилд Уэнсдэй
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
28
Мозес Одубайо
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
23
Джош Мерфи
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
23
Джош Мерфи
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Блэкберн - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
Новости команд
Все
Блэкберн
Шеффилд Уэнсдэй
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+