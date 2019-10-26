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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Блэкберн
Престон - Блэкберн: обзор матча 26 октября 2019
Престон
26.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 2
Завершен
Блэкберн
53'
Т. Баркуйзен
65'
Д. Джонсон (П)
82'
Т. Баркуйзен
1'
Д. Радд (АГ)
11'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Блэкберн
87'
Желтая карточка
Б. Дак
ГОЛ! 3:2!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
А. Брауне
82'
68'
Желтая карточка
С. Галлахер
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Джонсон
65'
ГОЛ! 1:2!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
Ш. Магуайр
53'
11'
ГОЛ! 0:2!
С. Галлахер
1'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Радд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
3-5-1
1
Радд
16
Хьюз
14
Фишер
5
Бауэр
12
Галлахер
8
Брауне
14
Джонсон
29
Баркуйзен
4
Пирсон
24
Магуайр
3-2-3-2
28
Уолтон
4
Адарабиойо
17
Белл
33
Уильямс
24
Ньямб
30
Эванс
7
Ротуэлл
23
Дак
17
Беннетт
10
Армстронг
20
Галлахер
Остались в запасе
Престон
Блэкберн
35
Мэттью Хадсон
ВР
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Престон - Блэкберн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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