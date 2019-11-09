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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Блэкберн
Лидс - Блэкберн: обзор матча 09 ноября 2019
Лидс
09.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
30'
П. Бэмфорд (П)
35'
Д. Харрисон
40'
Д. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Блэкберн
Желтая карточка
К. Филлипс
80'
54'
Желтая карточка
Д. Уильямс
40'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уильямс
Пас отдал
С. Даунинг
ГОЛ! 2:0!
Д. Харрисон
Пас отдал
П. Бэмфорд
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Бэмфорд
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Лидс
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
47
Джек Кларк
ПВ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
3-1-1-1-3
1
Касилья
6
Купер
12
Эйлинг
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
11
Кошта
19
Робертс
45
Бэмфорд
4-4-2
28
Уолтон
24
Ньямб
33
Уильямс
4
Адарабиойо
27
Трэвис
19
Даунинг
17
Беннетт
90
Холтби
23
Дак
20
Галлахер
10
Армстронг
Остались в запасе
Лидс
Блэкберн
47
Джек Кларк
ПВ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Лидс - Блэкберн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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