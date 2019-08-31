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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Блэкберн
Вест Бромвич - Блэкберн: обзор матча 31 августа 2019
Вест Бромвич
31.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
3 : 2
Завершен
Блэкберн
22'
М. Филлипс
31'
Д. Ливермор
40'
Г. Диангана
1'
Б. Дак
45+2'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Блэкберн
Желтая карточка
М. Перейра
79'
69'
Желтая карточка
Л. Трэвис
45'
+2
ГОЛ! 3:2!
Б. Джонсон
40'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
ГОЛ! 3:1!
Г. Диангана
40'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ливермор
Пас отдал
М. Перейра
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Филлипс
Пас отдал
М. Перейра
22'
1'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дак
Пас отдал
Л. Трэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
11
Крис Брант
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
3-1-3-1-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
6
Аджайи
5
Бартли
8
Ливермор
19
Диангана
14
Сойерс
25
Филлипс
10
Перейра
32
Остин
3-5-2
28
Уолтон
27
Трэвис
33
Уильямс
8
Каннингэм
23
Дак
17
Беннетт
26
Ленихэн
4
Джонсон
19
Даунинг
10
Армстронг
20
Галлахер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Блэкберн
31
Джонатан Бонд
ВР
11
Крис Брант
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
11
Крис Брант
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Вест Бромвич - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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