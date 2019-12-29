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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Блэкберн
Хаддерсфилд Таун - Блэкберн: обзор матча 29 декабря 2019
Хаддерсфилд Таун
29.12.2019, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
25'
Й. Горенц-Станкович
71'
С. Мунье
7'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Блэкберн
90'
+7
Желтая карточка
Э. Беннетт
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
79'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
76'
ГОЛ! 2:1!
С. Мунье
71'
ГОЛ! 1:1!
Й. Горенц-Станкович
Пас отдал
Ж. Бакуна
25'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грэм
Пас отдал
Л. Трэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
27
Гарри Чапмен
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-1-1-2
99
Чалоба
4
Горенц-Станкович
26
Шиндлер
2
Симпсон
7
Бакуна
10
Качунга
9
Мунье
9
Грант
2-5-2
28
Уолтон
4
Адарабиойо
27
Трэвис
17
Беннетт
19
Даунинг
4
Джонсон
7
Ротуэлл
26
Ленихэн
12
Грэм
20
Галлахер
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Блэкберн
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Гарри Чапмен
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Гарри Чапмен
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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