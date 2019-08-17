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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Мидлсбро
Блэкберн - Мидлсбро: обзор матча 17 августа 2019
Блэкберн
17.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
25'
Д. Грэм (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Мидлсбро
Желтая карточка
Д. Уильямс
89'
84'
Желтая карточка
Л. Уинг
Желтая карточка
Л. Трэвис
69'
Желтая карточка
Б. Джонсон
49'
Желтая карточка
Э. Беннетт
31'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
27'
26'
Желтая карточка
Д. Айяла
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Грэм
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Мидлсбро
16
Маркус Тавернье
ЛВ
11
Маркус Браун
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
3-5-2
28
Уолтон
33
Уильямс
8
Каннингэм
27
Трэвис
26
Ленихэн
4
Джонсон
23
Дак
19
Даунинг
17
Беннетт
12
Грэм
20
Галлахер
4-3-2
12
Рэндольф
17
МакНэйр
5
Шоттон
4
Айяла
32
Фрэнд
16
Хаусон
21
Джонсон
10
Уинг
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
Остались в запасе
Блэкберн
Мидлсбро
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
16
Маркус Тавернье
ЛВ
11
Маркус Браун
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
11
Маркус Браун
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Блэкберн - Мидлсбро
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
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