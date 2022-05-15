Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Tom Beugelsdijk - статистика

#4 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
25
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 3
15.05.2022
Спарта
61' - 90'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Спарта
2 : 0
11.05.2022
Зволле
45' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Гронинген
1 : 2
07.05.2022
Спарта
69' - 90'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Спарта
1 : 1
30.04.2022
АЗ Алкмаар
71' - 90'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Витесс
0 : 1
19.04.2022
Спарта
1' - 90'
18'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Фортуна
3 : 0
16.04.2022
Спарта
69' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Аякс
2 : 1
09.04.2022
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Спарта
1 : 1
03.04.2022
Херенвен
79' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Спарта
1 : 0
12.03.2022
Гоу Эхед Иглс
1' - 5'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Спарта
1 : 2
27.02.2022
ПСВ
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Спарта
0 : 3
23.01.2022
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Камбур
1 : 1
16.01.2022
Спарта
1' - 90'
65'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Спарта
1 : 1
23.12.2021
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Спарта
2 : 2
18.12.2021
Витесс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Херенвен
0 : 0
11.12.2021
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
3 : 1
05.12.2021
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Спарта
0 : 1
28.11.2021
Аякс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Спарта
0 : 1
20.11.2021
Твенте
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
0 : 3
06.11.2021
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Спарта
0 : 1
31.10.2021
Фейеноорд
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
23.10.2021
Спарта
1' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Спарта
1 : 1
17.10.2021
Гронинген
59' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Спарта
3 : 1
12.09.2021
Фортуна
1' - 90'
42'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
28.08.2021
Спарта
46' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Спарта
1 : 1
21.08.2021
Хераклес
82' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
8
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+