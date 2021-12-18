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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Витесс
Спарта - Витесс: обзор матча 18 декабря 2021
Спарта
18.12.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 17 тур
2 : 2
Завершен
Витесс
70'
С. Мейнанс
90+3'
С. Мейнанс
16'
Н. Фредериксен
37'
Н. Фредериксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Витесс
ГОЛ! 2:2!
С. Мейнанс
90'
+3
89'
Замена
Р. Япи
️️️️
Т. Бейтинк
81'
Замена
Т. Хайек
️️️️
М. Манхоф
ГОЛ! 1:2!
С. Мейнанс
70'
54'
Замена
М. Беро
️️️️
С. Тронстад
54'
Замена
Т. Домджони
️️️️
Д. Хейсман
54'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Н. Фредериксен
Замена
М. Энгельс
️️️️
Л. Ти
46'
Замена
В. ван Крой
️️️️
B. Smeets
46'
Замена
М. Осман
️️️️
Э. Эмега
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
Н. Фредериксен
Пас отдал
Я. Расмуссен
16'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фредериксен
Пас отдал
М. Виттек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
40
Мадука Окойе
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Спарта
31
Рейк Янсе
ВР
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
21
Achraf Madi
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
3-2-2-4
4
18
Пинту
2
Абелс
3
Вриндс
21
Масурас
6
Ауассар
10
22
Эмега
9
Ти
21
Мейнанс
40
Окойе
3-2-2-1-2
1
Хувен
5
Дехи
5
Ороз
14
Расмуссен
42
Манхоф
32
Виттек
8
Вруг
6
Тронстад
23
Хейсман
29
Бейтинк
8
Фредериксен
22
Эмега
14
Осман
14
Осман
22
Эмега
9
Ти
8
Энгельс
8
Энгельс
9
Ти
10
32
ван Крой
32
ван Крой
10
42
Манхоф
37
Хайек
37
Хайек
42
Манхоф
29
Бейтинк
27
Япи
27
Япи
29
Бейтинк
6
Тронстад
22
Беро
22
Беро
6
Тронстад
23
Хейсман
8
Домджони
8
Домджони
23
Хейсман
8
Фредериксен
17
Опенда
17
Опенда
8
Фредериксен
Остались в запасе
Спарта
Витесс
31
Рейк Янсе
ВР
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
21
Achraf Madi
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
21
Achraf Madi
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Спарта - Витесс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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