|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|31
|0
|1
|11
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|1' -86'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Гранада (Гранада)
|11.05.2014
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|07.05.2014
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Реал (Мадрид)
|85'
|28.04.2014
|1' -64'
|Сельта (Виго)
|4:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|21'
|11.04.2014
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|06.04.2014
|1' -77'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|56'
|30.03.2014
|1' -74'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|27.03.2014
|1' -72'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.03.2014
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|69'
|08.03.2014
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Барселона (Барселона)
|82'
|01.03.2014
|1' -82'
|Малага (Малага)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|21.02.2014
|1' -73'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|15.02.2014
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.02.2014
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|01.02.2014
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|25.01.2014
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|67'
|21.01.2014
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|82'
|04.01.2014
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|44'
|22.12.2013
|1' -56'
|Эспаньол (Барселона)
|4:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|17.12.2013
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:0
|Сельта (Виго)
|30.11.2013
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.11.2013
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|18'
|10.11.2013
|1' -87'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|19'
|02.11.2013
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|30.10.2013
|46' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|60'
|25.10.2013
|79' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|20.10.2013
|68' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Севилья (Севилья)
|16.09.2013
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|35'
|31.08.2013
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|25.08.2013
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|17.08.2013
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)