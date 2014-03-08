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    Альваро Рубио - статистика

    Полузащитник
    Имя Альваро
    Фамилия Рубио
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 апреля 1979 (43 года)
    Рост 178
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 31 0 1 11 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 1' -86' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Гранада (Гранада)
    11.05.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    07.05.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Реал (Мадрид)
    85'
    28.04.2014 1' -64' Сельта (Виго) 4:1 Вальядолид (Вальядолид)
    21'
    11.04.2014 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    06.04.2014 1' -77' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    56'
    30.03.2014 1' -74' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    27.03.2014 1' -72' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.03.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    69'
    08.03.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Барселона (Барселона)
    82'
    01.03.2014 1' -82' Малага (Малага) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    21.02.2014 1' -73' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Леванте (Валенсия)
    15.02.2014 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    09.02.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Эльче (Эльче)
    01.02.2014 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    25.01.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    67'
    21.01.2014 1' -90' Атлетик (Бильбао) 4:2 Вальядолид (Вальядолид)
    82'
    04.01.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    44'
    22.12.2013 1' -56' Эспаньол (Барселона) 4:2 Вальядолид (Вальядолид)
    17.12.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 3:0 Сельта (Виго)
    30.11.2013 1' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.11.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Осасуна (Памплона)
    18'
    10.11.2013 1' -87' Валенсия (Валенсия) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    19'
    02.11.2013 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    30.10.2013 46' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    60'
    25.10.2013 79' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:3 Вальядолид (Вальядолид)
    20.10.2013 68' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Севилья (Севилья)
    16.09.2013 1' -90' Эльче (Эльче) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    35'
    31.08.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    25.08.2013 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    17.08.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Атлетик (Бильбао)
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