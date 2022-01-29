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    Ãngel MartÃ­nez - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Ãngel MartÃ­nez
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС Ламия 16 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.06.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:1 Верия (Верия)
    02.04.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    06.03.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:2 ПАОК (Салоники)
    28.02.2022 62' -90' ПАС (Яннина) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    23.02.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Астерас (Триполис)
    20.02.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:2 Аполлон Смирнис (Афины)
    16.02.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    13.02.2022 1' -90' Панатинаикос (Афины) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    10.02.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 3:1 ПАС Ламия (Ламия)
    29.01.2022 1' -78' ПАС Ламия (Ламия) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    23.01.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    05.01.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:2 АЕК (Афины)
    19.12.2021 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    06.12.2021 1' -79' ПАС Ламия (Ламия) 0:1 ПАС (Яннина)
    27.11.2021 1' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    22.11.2021 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панатинаикос (Афины)
    07.11.2021 1' -90' Астерас (Триполис) 0:1 ПАС Ламия (Ламия)
    31.10.2021 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Атромитос (Перистери)
    24.10.2021 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    18.10.2021 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:1 Арис (Салоники)
    03.10.2021 1' -90' Ионикос (Никея) 1:2 ПАС Ламия (Ламия)
    52'
    26.09.2021 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Панетоликос (Агринио)
    22.09.2021 88' -90' АЕК (Афины) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    19.09.2021 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    12.09.2021 1' -90' Волос (Волос) 2:1 ПАС Ламия (Ламия)
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