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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - ПАС
ПАС Ламия - ПАС: обзор матча 06 декабря 2021
ПАС Ламия
06.12.2021, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 12 тур
0 : 1
Завершен
ПАС
55'
М. Салиакас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - ПАС
90'
Замена
А. Лиасос
️️️️
Х. Хосе Переа
Замена
️️️️
Ã. MartÃnez
79'
Замена
G. Skondras
️️️️
К. Провидакис
79'
72'
Замена
А. Лолис
️️️️
F. Brener
69'
Желтая карточка
З. Карахалиос
Замена
G. Manousakis
️️️️
Тайрон
66'
Замена
B. Arabuli
️️️️
N. Tsoukalos
60'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
К. Нуньес
60'
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Салиакас
Желтая карточка
А. Дзанетопулос
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
13
Саввас Генцоглу
ЦП
24
Константинос Провидакис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Яннис Каргас
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
3-2-5
33
4
Адеджо
5
Дзанетопулос
16
Бехарано
13
Генцоглу
9
Романич
1
Гаравелис
11
Нуньес
20
Тайрон
45
2-1-5
12
Лодыгин
2
Салиакас
6
Карахалиос
28
Домингес
43
Персман
33
9
Переа
20
Мендес Морейра
0
24
Провидакис
23
23
24
Провидакис
20
Тайрон
70
70
20
Тайрон
45
45
45
45
11
Нуньес
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
11
Нуньес
9
Переа
8
Лиасос
8
Лиасос
9
Переа
0
11
Лолис
11
Лолис
0
Остались в запасе
ПАС Ламия
ПАС
31
Боян Шаранов
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ПАС Ламия - ПАС
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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