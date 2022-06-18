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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Верия
ПАС Ламия - Верия: обзор матча 18 июня 2022
ПАС Ламия
18.06.2022, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, Финал
1 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Верия
78'
Д. Бехарано
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПАС Ламия - Верия
Замена
B. Arabuli
️️️️
Г. Манусос
90'
+6
Желтая карточка
Г. Манусос
87'
Замена
С. Генцоглу
️️️️
Д. Бехарано
82'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бехарано
78'
Желтая карточка
А. Дзанетопулос
76'
Замена
Тайрон
️️️️
К. Нуньес
74'
Замена
L. Bangoura
️️️️
А. Караманос
74'
Замена
Г. Сарамантас
️️️️
К. Провидакис
46'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча ПАС Ламия - Верия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Верия
Греция. Суперлига, Финал
ПАС Ламия
1 : 1
18.06.2022
Верия
Греция. Суперлига, Финал
Верия
1 : 2
11.06.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 30 тур
Ксанти
3 : 0
30.04.2017
Верия
Греция. Суперлига, 29 тур
Верия
4 : 3
23.04.2017
Астерас
Греция. Суперлига, 28 тур
Панетоликос
1 : 0
09.04.2017
Верия
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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