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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Верия - ПАС Ламия
Верия - ПАС Ламия: обзор матча 11 июня 2022
Верия
11.06.2022, суббота, 18:45
Греция. Суперлига, Финал
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
ПАС Ламия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Верия - ПАС Ламия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Верия
Греция. Суперлига, Финал
ПАС Ламия
1 : 1
18.06.2022
Верия
Греция. Суперлига, Финал
Верия
1 : 2
11.06.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 30 тур
Ксанти
3 : 0
30.04.2017
Верия
Греция. Суперлига, 29 тур
Верия
4 : 3
23.04.2017
Астерас
Греция. Суперлига, 28 тур
Панетоликос
1 : 0
09.04.2017
Верия
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
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