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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Аполлон Смирнис
ПАС Ламия - Аполлон Смирнис: обзор матча 20 февраля 2022
ПАС Ламия
20.02.2022, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Аполлон Смирнис
90+2'
Г. Манусос (П)
29'
Н. Иоаннидис
53'
Г. Памлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Аполлон Смирнис
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Манусос
90'
+2
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
Д. Бехарано
87'
86'
Замена
А. Раили
️️️️
Г. Памлидис
78'
Желтая карточка
D.
72'
Замена
G. Papageorgiou
️️️️
Н. Мартинес
Замена
А. Веллиос
️️️️
С. Генцоглу
71'
Желтая карточка
Г. Манусос
67'
66'
Замена
С. Цилулис
️️️️
Я. Янниотас
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
B. Arabuli
62'
53'
ГОЛ! 0:2!
Г. Памлидис
Пас отдал
Н. Иоаннидис
46'
Замена
Ф. Кастро
️️️️
Р. Чибса
Замена
Тайрон
️️️️
L. Bangoura
46'
Замена
Г. Манусос
️️️️
К. Нуньес
46'
36'
Желтая карточка
Р. Чибса
29'
ГОЛ! 0:1!
Н. Иоаннидис
23'
Желтая карточка
Я. Янниотас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
13
Саввас Генцоглу
ЦП
24
Константинос Провидакис
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
10
Lass Bangoura
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Аполлон Смирнис
4
Томас Рогне
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
21
Василиос Витлис
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
ПАС Ламия
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Аполлон Смирнис
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
23
Сотирис Цилулис
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
5
Адиль Раили
ЦФ
1
Grega Sorčan
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
3-2-5
3
Сарамантас
4
Адеджо
5
Дзанетопулос
16
Бехарано
13
Генцоглу
9
Романич
1
Гаравелис
10
11
Нуньес
45
3-3-5
4
Рогне
0
2
Дентакис
14
Сливка
13
Чибса
10
Мартинес
21
Витлис
14
Памлидис
29
Иоаннидис
70
Янниотас
70
13
Генцоглу
27
Веллиос
27
Веллиос
13
Генцоглу
11
Нуньес
9
Манусос
9
Манусос
11
Нуньес
16
Бехарано
8
Цандарис
8
Цандарис
16
Бехарано
10
20
Тайрон
20
Тайрон
10
45
45
45
45
70
Янниотас
23
Цилулис
23
Цилулис
70
Янниотас
10
Мартинес
30
30
10
Мартинес
14
Памлидис
5
Раили
5
Раили
14
Памлидис
13
Чибса
22
Кастро
22
Кастро
13
Чибса
Остались в запасе
ПАС Ламия
Аполлон Смирнис
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
1
Grega Sorčan
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
Остались в запасе
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
Остались в запасе
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
1
Grega Sorčan
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча ПАС Ламия - Аполлон Смирнис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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