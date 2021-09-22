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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ПАС Ламия
АЕК - ПАС Ламия: обзор матча 22 сентября 2021
АЕК
22.09.2021, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Завершен
ПАС Ламия
67'
С. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - ПАС Ламия
Замена
С. Сварнас
️️️️
К. Мишелен
90'
+1
88'
Замена
Ã. MartÃnez
️️️️
К. Нуньес
74'
Замена
А. Влахомитрос
️️️️
Х. Элефтериадис
Замена
П. Манталос
️️️️
С. Араухо
74'
Желтая карточка
Е. Шахов
69'
ГОЛ! 1:0!
С. Араухо
67'
66'
Замена
К. Провидакис
️️️️
Ф. Цандарис
66'
Замена
Тайрон
️️️️
G. Manousakis
65'
Замена
А. Караманос
️️️️
Г. Манусос
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Д. Йевтич
65'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Шиманьски
64'
Замена
М. Танкович
️️️️
Н. Амрабат
46'
36'
Желтая карточка
Л. Романич
31'
Желтая карточка
Ф. Цандарис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
39
Нордин Амрабат
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
ПАС Ламия
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
4-1-4-1
23
Станкович
22
Враньеш
33
Цавеллас
28
Хаджусафи
22
Мишелен
6
Ле Таллек
7
Цубер
7
Йевтич
4
Шиманьски
39
Амрабат
21
Араухо
4-5
24
4
Адеджо
3
Сарамантас
88
20
Элефтериадис
1
Гаравелис
8
Цандарис
11
Нуньес
70
22
Мишелен
4
Сварнас
4
Сварнас
22
Мишелен
21
Араухо
20
Манталос
20
Манталос
21
Араухо
4
Шиманьски
28
Шахов
28
Шахов
4
Шиманьски
7
Йевтич
17
Ансарифард
17
Ансарифард
7
Йевтич
39
Амрабат
22
Танкович
22
Танкович
39
Амрабат
11
Нуньес
33
33
11
Нуньес
8
Цандарис
24
Провидакис
24
Провидакис
8
Цандарис
70
20
Тайрон
20
Тайрон
70
9
Манусос
11
Караманос
11
Караманос
9
Манусос
20
Элефтериадис
27
Влахомитрос
27
Влахомитрос
20
Элефтериадис
Остались в запасе
АЕК
ПАС Ламия
2
Марио Митай
ЛЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
2
Марио Митай
ЛЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча АЕК - ПАС Ламия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
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