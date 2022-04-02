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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - ОФИ
ПАС Ламия - ОФИ: обзор матча 02 апреля 2022
ПАС Ламия
02.04.2022, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
ОФИ
29'
П. Стайкос
76'
Л. Феллипе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - ОФИ
Желтая карточка
Г. Манусос
90'
+4
81'
Желтая карточка
Н. Маринакис
Замена
Г. Манусос
️️️️
Д. Бехарано
80'
77'
Замена
А. Диамантис
️️️️
Я. Бузукис
76'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Феллипе
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
А. Караманос
71'
Желтая карточка
Г. Сарамантас
68'
Замена
B. Arabuli
️️️️
L. Bangoura
66'
66'
Замена
Д. Тораль
️️️️
П. Стайкос
66'
Замена
Л. Лабру
️️️️
К. Цилианидис
64'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
Желтая карточка
К. Нуньес
60'
60'
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
К. Яннулис
Замена
Тайрон
️️️️
С. Генцоглу
46'
37'
Желтая карточка
Л. Феллипе
29'
ГОЛ! 0:1!
П. Стайкос
Пас отдал
Х. Анхель Нейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
13
Саввас Генцоглу
ЦП
9
Лазар Романич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
10
Lass Bangoura
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
19
Космас Цилианидис
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС Ламия
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
77
Bruce Kamau
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
3-2-4
31
Шаранов
2
Симон
4
Адеджо
3
Сарамантас
16
Бехарано
13
Генцоглу
9
Романич
10
11
Нуньес
11
Караманос
3-4-3
32
4
Маринакис
58
Пасалидис
18
Яннулис
8
Бузукис
26
Стайкос
10
Нейра
29
Мельядо
27
Феллипе
2
Вурос
19
Цилианидис
11
Караманос
8
Цандарис
8
Цандарис
11
Караманос
13
Генцоглу
20
Тайрон
20
Тайрон
13
Генцоглу
10
45
45
10
16
Бехарано
9
Манусос
9
Манусос
16
Бехарано
8
Бузукис
15
Диамантис
15
Диамантис
8
Бузукис
26
Стайкос
21
Тораль
21
Тораль
26
Стайкос
18
Яннулис
24
Вайсс
24
Вайсс
18
Яннулис
19
Цилианидис
7
Лабру
7
Лабру
19
Цилианидис
Остались в запасе
ПАС Ламия
ОФИ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
35
Христос Мандас
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
77
Bruce Kamau
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
77
Bruce Kamau
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАС Ламия - ОФИ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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