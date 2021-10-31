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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Атромитос
ПАС Ламия - Атромитос: обзор матча 31 октября 2021
ПАС Ламия
31.10.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Атромитос
45+1'
К. Пападопулос (АГ)
79'
B. Arabuli
19'
С. Струнгис
58'
С. Василантонопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Атромитос
87'
Замена
Х. Муньис
️️️️
С. Василантонопулос
Замена
K. Mazoulouxis
️️️️
Г. Манусос
85'
83'
Желтая карточка
П. Саломон
ГОЛ! 2:2!
B. Arabuli
79'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
Тайрон
78'
75'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
А. Карталис
75'
Замена
К. Кивракидис
️️️️
Т. Бединелли
67'
Замена
S. Natsos
️️️️
D. Denic
Замена
К. Провидакис
️️️️
G. Skondras
63'
Замена
С. Генцоглу
️️️️
Ф. Цандарис
63'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
А. Караманос
62'
58'
ГОЛ! 1:2!
С. Василантонопулос
Пас отдал
D. Denic
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Пападопулос
45'
+1
29'
Желтая карточка
D. Denic
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Струнгис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
23
Giannis Skondras
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Атромитос
12
Кенан Пирич
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Атромитос
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
4-1-5
23
43
Големич
33
4
Адеджо
16
Бехарано
8
Цандарис
45
20
Тайрон
9
Манусос
1
Гаравелис
4-2-4
12
Пирич
14
Пападопулос
2
Василантонопулос
33
4
Струнгис
10
Саломон
8
29
Бединелли
7
Карталис
3
Гальвао
9
Кулурис
9
Манусос
88
88
9
Манусос
8
Цандарис
13
Генцоглу
13
Генцоглу
8
Цандарис
20
Тайрон
45
45
20
Тайрон
11
Караманос
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
11
Караманос
23
24
Провидакис
24
Провидакис
23
29
Бединелли
19
Кивракидис
19
Кивракидис
29
Бединелли
7
Карталис
14
Клонаридис
14
Клонаридис
7
Карталис
2
Василантонопулос
10
Муньис
10
Муньис
2
Василантонопулос
8
28
28
8
Остались в запасе
ПАС Ламия
Атромитос
31
Боян Шаранов
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
8
Харилаос Харисис
ЦП
1
Андреас Янниотис
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
Остались в запасе
8
Харилаос Харисис
ЦП
1
Андреас Янниотис
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча ПАС Ламия - Атромитос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
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