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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - ПАОК
ПАС Ламия - ПАОК: обзор матча 06 марта 2022
ПАС Ламия
06.03.2022, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
0 : 2
Завершен
ПАОК
37'
Л. Жаба
52'
Я. Михайлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - ПАОК
89'
Желтая карточка
А. Пасхалакис
Замена
K. Mazoulouxis
️️️️
Д. Бехарано
81'
Замена
А. Веллиос
️️️️
А. Караманос
81'
81'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
А. Чолак
75'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Ф. Соареш
69'
Замена
Э. Михай
️️️️
С. Ингасон
69'
Замена
А. Живкович
️️️️
Т. Мург
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
Х. Элефтериадис
68'
Замена
L. Bangoura
️️️️
Тайрон
54'
52'
ГОЛ! 0:2!
Я. Михайлидис
46'
Замена
Виейринья
️️️️
Сидклей
Желтая карточка
К. Нуньес
42'
38'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Жаба
22'
Желтая карточка
Я. Михайлидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
20
Тайрон
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
8
Лео Жаба
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
10
Lass Bangoura
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
2-1-5
4
Адеджо
3
Сарамантас
16
Бехарано
11
Нуньес
11
Караманос
20
Элефтериадис
9
Манусос
24
Провидакис
4-3-1-2
1
Пасхалакис
25
Састре
15
Ингасон
5
Михайлидис
17
Сидклей
7
Эль-Каддури
22
Шваб
99
Мург
22
Соареш
14
Чолак
8
Лео Жаба
16
Бехарано
88
88
16
Бехарано
20
Тайрон
10
10
20
Тайрон
20
Элефтериадис
45
45
20
Элефтериадис
11
Караманос
27
Веллиос
27
Веллиос
11
Караманос
15
Ингасон
4
Михай
4
Михай
15
Ингасон
17
Сидклей
20
Виейринья
20
Виейринья
17
Сидклей
99
Мург
14
Живкович
14
Живкович
99
Мург
22
Соареш
27
Куртич
27
Куртич
22
Соареш
14
Чолак
29
Акпом
29
Акпом
14
Чолак
Остались в запасе
ПАС Ламия
ПАОК
31
Боян Шаранов
ВР
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
70
Георгиос Куциас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
Остались в запасе
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
70
Георгиос Куциас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча ПАС Ламия - ПАОК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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