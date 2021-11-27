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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - ПАС Ламия
Аполлон Смирнис - ПАС Ламия: обзор матча 27 ноября 2021
Аполлон Смирнис
27.11.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 11 тур
0 : 0
Завершен
ПАС Ламия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - ПАС Ламия
90'
Замена
G. Skondras
️️️️
К. Провидакис
79'
Замена
К. Нуньес
️️️️
Тайрон
Желтая карточка
Н. Мартинес
66'
64'
Замена
Л. Романич
️️️️
Х. Элефтериадис
Желтая карточка
Х. Лисгарас
58'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Ф. Кастро
58'
29'
Желтая карточка
Д. Бехарано
19'
Желтая карточка
K. Mazoulouxis
Замена
R. Van La Parra
️️️️
С. Цилулис
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
22
Фабри Кастро
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
ПАС Ламия
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
13
Саввас Генцоглу
ЦП
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Аполлон Смирнис
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
0
F. Matei
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
4-3-4
2
Дентакис
22
Алвеш
17
31
Лисгарас
64
23
Цилулис
14
Сливка
22
Кастро
70
29
Иоаннидис
14
Памлидис
4-2-5
4
Адеджо
5
Дзанетопулос
33
88
16
Бехарано
13
Генцоглу
1
Гаравелис
24
Провидакис
20
Элефтериадис
45
20
Тайрон
22
Кастро
10
Мартинес
10
Мартинес
22
Кастро
23
Цилулис
7
7
23
Цилулис
24
Провидакис
23
23
24
Провидакис
20
Тайрон
11
Нуньес
11
Нуньес
20
Тайрон
20
Элефтериадис
9
Романич
9
Романич
20
Элефтериадис
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
ПАС Ламия
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
0
F. Matei
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
0
F. Matei
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Аполлон Смирнис - ПАС Ламия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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