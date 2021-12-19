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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАС Ламия
Олимпиакос - ПАС Ламия: обзор матча 19 декабря 2021
Олимпиакос
19.12.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
ПАС Ламия
22'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - ПАС Ламия
Замена
У. Ба
️️️️
А. Камара
90'
+1
85'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
Ф. Цандарис
Замена
Тикиньо
️️️️
Ю. Эль-Араби
76'
Замена
А. Оникуру
️️️️
Р. Лопеш
75'
67'
Замена
Тайрон
️️️️
К. Нуньес
67'
Замена
G. Manousakis
️️️️
Х. Элефтериадис
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Г. Масурас
57'
Замена
М. Камара
️️️️
А. Бухалакис
57'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
54'
51'
Желтая карточка
С. Генцоглу
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
22'
Пенальти не реализован!
Ю. Эль-Араби
19'
11'
Желтая карточка
К. Провидакис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
24
Константинос Провидакис
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Тикиньо
ЦФ
ПАС Ламия
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Вацлик
5
Рябчук
19
Папастатопулос
4
Сиссе
70
Лала
6
М'Вила
41
Бухалакис
7
Масурас
20
Камара
9
Лопеш
19
Эль-Араби
3-1-5
31
Шаранов
43
Големич
5
Дзанетопулос
3
Сарамантас
13
Генцоглу
45
8
Цандарис
20
Элефтериадис
11
Нуньес
9
Романич
20
Камара
27
Ба
27
Ба
20
Камара
41
Бухалакис
2
Камара
2
Камара
41
Бухалакис
9
Лопеш
7
Оникуру
7
Оникуру
9
Лопеш
7
Масурас
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Масурас
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
8
Цандарис
45
45
8
Цандарис
11
Нуньес
20
Тайрон
20
Тайрон
11
Нуньес
20
Элефтериадис
70
70
20
Элефтериадис
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАС Ламия
47
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Остались в запасе
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Олимпиакос - ПАС Ламия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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