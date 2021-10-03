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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - ПАС Ламия
Ионикос - ПАС Ламия: обзор матча 03 октября 2021
Ионикос
03.10.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 2
Завершен
ПАС Ламия
36'
А. Аосман
21'
Г. Манусос (П)
55'
В. Големич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ионикос - ПАС Ламия
90'
Замена
G. Skondras
️️️️
К. Нуньес
Замена
A. Bueno
️️️️
С. Санчес
90'
88'
Замена
B. Arabuli
️️️️
Л. Романич
85'
Желтая карточка
А. Караманос
83'
Желтая карточка
В. Големич
Замена
Д. Константинидис
️️️️
Х. Альберто Каньяс
76'
Замена
V. Basha
️️️️
Г. Мигас
76'
69'
Замена
G. Manousakis
️️️️
Тайрон
68'
Замена
Д. Бехарано
️️️️
Г. Манусос
55'
ГОЛ! 1:2!
В. Големич
Пас отдал
Тайрон
52'
Желтая карточка
Ã. MartÃnez
Замена
N. Vafeas
️️️️
Д. Чигринский
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Аосман
Пас отдал
Тюрам
36'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Манусос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
8
Далсью
ЦП
34
Тюрам
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ПАС Ламия
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
26
Vullnet Basha
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
3-3-5
22
Мигас
19
Чигринский
15
Валерианос
15
Ромао
15
Аосман
8
Далсью
1
Хутесиотис
26
Кабрал
87
Каньяс
31
Санчес
34
Тюрам
3-2-5
24
33
43
Големич
88
4
Адеджо
1
Гаравелис
9
Манусос
20
Тайрон
9
Романич
11
Нуньес
19
Чигринский
2
2
19
Чигринский
22
Мигас
26
26
22
Мигас
87
Каньяс
32
Константинидис
32
Константинидис
87
Каньяс
31
Санчес
14
14
31
Санчес
11
Нуньес
23
23
11
Нуньес
9
Манусос
16
Бехарано
16
Бехарано
9
Манусос
9
Романич
45
45
9
Романич
20
Тайрон
70
70
20
Тайрон
Остались в запасе
Ионикос
ПАС Ламия
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
31
Боян Шаранов
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Ионикос - ПАС Ламия
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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