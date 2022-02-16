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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ПАС Ламия
Панетоликос - ПАС Ламия: обзор матча 16 февраля 2022
Панетоликос
16.02.2022, среда, 17:00
Греция. Суперлига, 17 тур
1 : 0
Завершен
ПАС Ламия
56'
Н. Даго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - ПАС Ламия
86'
Замена
С. Генцоглу
️️️️
Д. Бехарано
Замена
B. Vrgoc
️️️️
Я. Уне Ларссон
77'
Замена
Д. Морси
️️️️
Н. Даго
76'
Желтая карточка
Н. Вергос
72'
Желтая карточка
Д. Корнелиус
68'
68'
Замена
Л. Романич
️️️️
L. Bangoura
62'
Замена
B. Arabuli
️️️️
Ф. Цандарис
ГОЛ! 1:0!
Н. Даго
Пас отдал
Д. Флорес
56'
52'
Желтая карточка
L. Bangoura
46'
Замена
К. Нуньес
️️️️
А. Веллиос
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Цандарис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
47
Александрос Малис
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
10
Надрей Даго
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС Ламия
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
10
Lass Bangoura
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
1-2-5
47
Малис
6
Антуньес
20
Диас
20
Флорес
13
Корнелиус
10
Даго
3
Хухумис
10
Мендоса
3-1-5
4
Адеджо
5
Дзанетопулос
3
Сарамантас
16
Бехарано
10
24
Провидакис
8
Цандарис
11
Караманос
9
Манусос
10
Даго
25
Морси
25
Морси
10
Даго
4
Ларссон
22
22
4
Ларссон
16
Бехарано
13
Генцоглу
13
Генцоглу
16
Бехарано
27
Веллиос
11
Нуньес
11
Нуньес
27
Веллиос
8
Цандарис
45
45
8
Цандарис
10
9
Романич
9
Романич
10
Остались в запасе
Панетоликос
ПАС Ламия
1
Nikolaos Melissas
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
31
Боян Шаранов
ВР
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Панетоликос - ПАС Ламия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
Новости команд
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