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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАС Ламия
Атромитос - ПАС Ламия: обзор матча 10 февраля 2022
Атромитос
10.02.2022, четверг, 18:15
Греция. Суперлига, 21 тур
3 : 1
Завершен
ПАС Ламия
57'
Э. Кулурис (П)
70'
Э. Кулурис
88'
Д. Алибек
26'
Х. Элефтериадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - ПАС Ламия
Замена
D. Denic
️️️️
Э. Кулурис
89'
ГОЛ! 3:1!
Д. Алибек
88'
79'
Замена
Тайрон
️️️️
Х. Элефтериадис
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Д. Ротариу
75'
73'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
К. Нуньес
ГОЛ! 2:1!
Э. Кулурис
Пас отдал
С. Спиридонович
70'
Замена
Д. Алибек
️️️️
A. Nabi
69'
64'
Замена
Н. Нинуа
️️️️
А. Веллиос
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Кулурис
57'
56'
Желтая карточка
А. Дзанетопулос
46'
Замена
L. Bangoura
️️️️
С. Генцоглу
Замена
С. Спиридонович
️️️️
Т. Бединелли
46'
Желтая карточка
К. Кивракидис
39'
35'
Желтая карточка
А. Веллиос
26'
ГОЛ! 0:1!
Х. Элефтериадис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАС Ламия
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
10
Lass Bangoura
ЦФ
1-1-1-5
19
Кивракидис
8
Харисис
7
Ротариу
9
Кулурис
24
29
Бединелли
3
Эрлингмарк
10
3-1-5
88
5
Дзанетопулос
3
Сарамантас
13
Генцоглу
11
Караманос
24
Провидакис
8
Цандарис
20
Элефтериадис
11
Нуньес
9
Кулурис
8
8
9
Кулурис
7
Ротариу
14
Клонаридис
14
Клонаридис
7
Ротариу
10
7
Алибек
7
Алибек
10
29
Бединелли
10
Спиридонович
10
Спиридонович
29
Бединелли
27
Веллиос
22
Нинуа
22
Нинуа
27
Веллиос
11
Нуньес
45
45
11
Нуньес
20
Элефтериадис
20
Тайрон
20
Тайрон
20
Элефтериадис
13
Генцоглу
10
10
13
Генцоглу
Остались в запасе
Атромитос
ПАС Ламия
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
31
Боян Шаранов
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Атромитос - ПАС Ламия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
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