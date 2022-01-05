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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - АЕК
ПАС Ламия - АЕК: обзор матча 05 января 2022
ПАС Ламия
05.01.2022, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 16 тур
0 : 2
Завершен
АЕК
29'
Л. Гарсия
83'
Н. Амрабат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - АЕК
90'
Желтая карточка
С. Сварнас
88'
Желтая карточка
А. Симойш
86'
Замена
Э. Хаджусафи
️️️️
П. Манталос
83'
ГОЛ! 0:2!
Н. Амрабат
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
К. Нуньес
82'
Замена
А. Караманос
️️️️
B. Arabuli
81'
Желтая карточка
А. Дзанетопулос
77'
76'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Шиманьски
71'
Замена
Д. Йевтич
️️️️
К. Ансарифард
70'
Замена
А. Симойш
️️️️
Д. Ле Таллек
Замена
Тайрон
️️️️
Ф. Цандарис
63'
49'
Желтая карточка
Н. Амрабат
47'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
Желтая карточка
Ф. Цандарис
41'
29'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гарсия
18'
Желтая карточка
К. Ансарифард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
23
Giannis Skondras
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
9
Лазар Романич
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
ПАС Ламия
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
АЕК
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
4-1-5
31
Шаранов
23
5
Дзанетопулос
3
Сарамантас
43
Големич
16
Бехарано
8
Цандарис
45
11
Нуньес
20
Элефтериадис
9
Романич
4-1-3-2
16
Цинтотас
24
Митоглу
33
Цавеллас
5
Мохаммади
4
Сварнас
6
Ле Таллек
4
Шиманьски
39
Амрабат
20
Манталос
17
Ансарифард
99
Гарсия
11
Нуньес
45
45
11
Нуньес
8
Цандарис
20
Тайрон
20
Тайрон
8
Цандарис
45
11
Караманос
11
Караманос
45
20
Манталос
28
Хаджусафи
28
Хаджусафи
20
Манталос
17
Ансарифард
7
Йевтич
7
Йевтич
17
Ансарифард
4
Шиманьски
28
Шахов
28
Шахов
4
Шиманьски
6
Ле Таллек
8
Симойш
8
Симойш
6
Ле Таллек
Остались в запасе
ПАС Ламия
АЕК
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
15
Жига Лаци
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Остались в запасе
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
Остались в запасе
15
Жига Лаци
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Аргириос Янникис
Статистика матча ПАС Ламия - АЕК
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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