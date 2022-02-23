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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Астерас
ПАС Ламия - Астерас: обзор матча 23 февраля 2022
ПАС Ламия
23.02.2022, среда, 18:30
Греция. Суперлига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Астерас
34'
Х. Барралес
37'
А. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Астерас
90'
+5
Замена
А. Бенито
️️️️
Х. Барралес
Замена
С. Генцоглу
️️️️
Д. Бехарано
89'
84'
Желтая карточка
В. Иглесиас
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
Тайрон
70'
68'
Желтая карточка
Х. Тасулис
Замена
К. Нуньес
️️️️
Ф. Цандарис
64'
62'
Замена
Х. Тасулис
️️️️
А. Риера
Замена
L. Bangoura
️️️️
N. Tsoukalos
46'
46'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Сито
Замена
К. Провидакис
️️️️
L. Vyntra
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Риера
34'
ГОЛ! 0:1!
Х. Барралес
Пас отдал
Ф. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
9
Георгиос Манусос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
40
Сито
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАС Ламия
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
10
Lass Bangoura
ЦФ
Астерас
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
92
Athanasios Michopoulos
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
3-1-5
24
5
Дзанетопулос
3
Сарамантас
16
Бехарано
8
Цандарис
9
Романич
20
Тайрон
45
1
Гаравелис
1-1-5
1
Пападопулос
22
Гарсия
6
24
Альварес
9
Барралес
5
23
Риера
17
Иглесиас
16
Бехарано
13
Генцоглу
13
Генцоглу
16
Бехарано
20
Тайрон
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
20
Тайрон
8
Цандарис
11
Нуньес
11
Нуньес
8
Цандарис
24
24
Провидакис
24
Провидакис
24
45
10
10
45
2
Кармона
2
Кармона
23
Риера
3
Тасулис
3
Тасулис
23
Риера
9
Барралес
22
Бенито
22
Бенито
9
Барралес
40
Сито
7
Тилика
7
Тилика
40
Сито
Остались в запасе
ПАС Ламия
Астерас
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
92
Athanasios Michopoulos
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Остались в запасе
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
92
Athanasios Michopoulos
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча ПАС Ламия - Астерас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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