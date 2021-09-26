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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Панетоликос
ПАС Ламия - Панетоликос: обзор матча 26 сентября 2021
ПАС Ламия
26.09.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Панетоликос
10'
K. Mazoulouxis
66'
К. Нуньес
90+1'
I. Varone
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Панетоликос
90'
+3
Замена
Ф. Антуньес
️️️️
Х. Диас
Желтая карточка
Б. Шаранов
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
I. Varone
87'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Д. Корнелиус
82'
Замена
Д. Морси
️️️️
B. Lluy
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
Л. Романич
81'
81'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Д. Флорес
Замена
️️️️
Г. Манусос
74'
Замена
️️️️
Тайрон
74'
ГОЛ! 2:0!
К. Нуньес
66'
Желтая карточка
В. Големич
64'
Замена
К. Провидакис
️️️️
G. Manousakis
57'
Желтая карточка
Д. Адеджо
45'
+1
Желтая карточка
Г. Манусос
45'
17'
Желтая карточка
I. Varone
ГОЛ! 1:0!
K. Mazoulouxis
Пас отдал
Тайрон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Панетоликос
1
Диего Родригес
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС Ламия
43
Владимир Големич
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
34
Атанасиос Маргаритис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
25
Джонатан Морси
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
4-5
31
Шаранов
24
4
Адеджо
33
88
11
Нуньес
9
Манусос
20
Тайрон
9
Романич
70
1-4-5
1
Родригес
8
24
Цингарас
20
Диас
6
10
Дуарте
9
Вергос
13
Корнелиус
22
3
Хухумис
20
Флорес
70
24
Провидакис
24
Провидакис
70
9
Романич
45
45
9
Романич
20
Диас
6
Антуньес
6
Антуньес
20
Диас
8
25
Морси
25
Морси
8
13
Корнелиус
7
Барбоза
7
Барбоза
13
Корнелиус
20
Флорес
80
Карелис
80
Карелис
20
Флорес
Остались в запасе
ПАС Ламия
Панетоликос
43
Владимир Големич
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
34
Атанасиос Маргаритис
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
1
Nikolaos Melissas
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
43
Владимир Големич
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
34
Атанасиос Маргаритис
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАС Ламия - Панетоликос
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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