Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ПАС Ламия
Панатинаикос - ПАС Ламия: обзор матча 13 февраля 2022
Панатинаикос
13.02.2022, воскресенье, 16:30
Греция. Суперлига, 23 тур
2 : 0
Завершен
ПАС Ламия
3'
Ф. Иоаннидис
82'
Ф. Иоаннидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - ПАС Ламия
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
С. Паласиос
84'
Замена
Карлитос
️️️️
Ф. Иоаннидис
84'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Иоаннидис
82'
78'
Замена
Н. Нинуа
️️️️
К. Нуньес
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
73'
Замена
Д. Курбелис
️️️️
М. Гачинович
68'
66'
Замена
А. Веллиос
️️️️
А. Караманос
59'
Желтая карточка
Г. Манусос
Замена
М. Витал
️️️️
А. Канталапьерда
57'
46'
Замена
Г. Манусос
️️️️
Х. Элефтериадис
46'
Замена
G. Manousakis
️️️️
L. Bangoura
19'
Замена
B. Arabuli
️️️️
Тайрон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Иоаннидис
Пас отдал
А. Канталапьерда
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
10
Lass Bangoura
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
ПАС Ламия
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
2-1-1-5
1
Диудис
4
Шенкевельд
4
Фран Велес
21
Перес
8
Гачинович
34
Паласиос
28
Санчес
27
Хуанкар
19
Вильяфаньес
7
Иоаннидис
4-5
31
Шаранов
4
Адеджо
33
23
5
Дзанетопулос
20
Элефтериадис
11
Нуньес
8
Цандарис
10
20
Тайрон
8
Гачинович
6
Курбелис
6
Курбелис
8
Гачинович
10
Канталапьерда
10
Витал
10
Витал
10
Канталапьерда
34
Паласиос
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
34
Паласиос
7
Иоаннидис
10
Карлитос
10
Карлитос
7
Иоаннидис
11
Нуньес
22
Нинуа
22
Нинуа
11
Нуньес
20
Тайрон
45
45
20
Тайрон
10
70
70
10
20
Элефтериадис
9
Манусос
9
Манусос
20
Элефтериадис
11
Караманос
27
Веллиос
27
Веллиос
11
Караманос
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАС Ламия
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
Остались в запасе
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Панатинаикос - ПАС Ламия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
Новости команд
Все
Панатинаикос
ПАС Ламия
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
11:27
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
11:27
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
2025.04.07 15:26
16
Чалов забил гол пяткой
2025.02.17 00:03
1
Чалов забил 5-й гол в сезоне
2025.02.16 22:58
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+