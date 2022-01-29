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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - ОФИ
ПАС Ламия - ОФИ: обзор матча 29 января 2022
ПАС Ламия
29.01.2022, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
ОФИ
82'
Г. Манусос
88'
Г. Манусос
34'
К. Цилианидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - ОФИ
ГОЛ! 2:1!
Г. Манусос
88'
ГОЛ! 1:1!
Г. Манусос
Пас отдал
B. Arabuli
82'
Желтая карточка
К. Провидакис
80'
Замена
️️️️
Ã. MartÃnez
78'
74'
Замена
B. Kamau
️️️️
К. Цилианидис
74'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Ф. Дурмишай
Замена
G. Manousakis
️️️️
А. Караманос
72'
69'
Желтая карточка
В. Селимович
Замена
B. Arabuli
️️️️
Л. Романич
64'
Замена
Г. Манусос
️️️️
N. Tsoukalos
63'
62'
Желтая карточка
Л. Фелипе Гальегос
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
Д. Бехарано
46'
45'
Желтая карточка
Д. Тораль
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Цилианидис
Пас отдал
Л. Фелипе Гальегос
Желтая карточка
Д. Бехарано
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
9
Лазар Романич
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
10
Lass Bangoura
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС Ламия
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
9
Георгиос Манусос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
3-1-5
31
Шаранов
4
Адеджо
88
33
16
Бехарано
45
11
Караманос
11
Нуньес
10
24
Провидакис
3-4-3
24
Ватерман
4
Маринакис
4
Селимович
58
Пасалидис
21
Тораль
18
Де Гузман
8
Гальегос
38
Балояннис
17
Дурмишай
19
Цилианидис
7
Лабру
45
9
Манусос
9
Манусос
45
16
Бехарано
8
Цандарис
8
Цандарис
16
Бехарано
9
Романич
45
45
9
Романич
11
Караманос
70
70
11
Караманос
17
Дурмишай
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
17
Дурмишай
19
Цилианидис
77
77
19
Цилианидис
Остались в запасе
ПАС Ламия
ОФИ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАС Ламия - ОФИ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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