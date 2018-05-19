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Седрик Варро
Статистика
Седрик Варро - статистика
Завершил карьеру
30 января 1980 (46)
#27 | Защитник
182 см | 70 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дижон
11
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Дижон
2 : 1
19.05.2018
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Дижон
2 : 5
20.04.2018
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
1 : 1
14.04.2018
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
0 : 1
07.04.2018
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Дижон
1 : 3
31.03.2018
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
2 : 2
17.03.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1 : 1
10.03.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
2 : 2
03.03.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
2 : 0
24.02.2018
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Труа
0 : 0
20.02.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
4 : 0
16.02.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
3 : 2
10.02.2018
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
2 : 1
26.01.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
8 : 0
17.01.2018
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1 : 1
13.01.2018
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Дижон
3 : 0
16.12.2017
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
3 : 2
01.12.2017
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Амьен
2 : 1
28.11.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Дижон
3 : 1
25.11.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
3 : 1
18.11.2017
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1 : 0
05.11.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Дижон
1 : 0
28.10.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1 : 2
21.10.2017
Дижон
1' - 90'
10'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
1 : 2
14.10.2017
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
1 : 1
30.09.2017
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
3 : 3
23.09.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Дижон
0 : 1
16.09.2017
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
2 : 2
19.08.2017
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Дижон
1 : 4
13.08.2017
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
3 : 0
06.08.2017
Дижон
10' - 90'
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