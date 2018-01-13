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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Метц
Дижон - Метц: обзор матча 13 января 2018
Дижон
13.01.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Метц
1'
Ж. Таварес
89'
Н. Ру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Метц
Красная карточка
П. Джилободжи
90'
+3
89'
ГОЛ! 1:1!
Н. Ру
78'
Желтая карточка
В. Селимович
Желтая карточка
Ф. Бальмон
65'
Желтая карточка
Б. Жанно
38'
27'
Желтая карточка
Ф. Дианье
ГОЛ! 1:0!
Ж. Таварес
Пас отдал
Н. Слити
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Метц
6
Крис Филлипс
ЦЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
4-3-1-2
30
Рейне
4
Ямбере
4
Хаддади
3
Джилободжи
19
Розье
23
Слити
17
Абид
15
Бальмон
7
Саммаритано
11
Таварес
9
Жанно
3-2-2-2
1
Кавашима
4
Бишевац
19
Ниахате
20
Пальмери
18
Ривьерес
3
Дианье
24
Коад
14
Доссеви
97
Ривьер
7
Ньян
Остались в запасе
Дижон
Метц
22
Квон Чан Хун
ПВ
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Дижон - Метц
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
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