Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Дижон
Метц - Дижон: обзор матча 21 октября 2017
Метц
21.10.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 2
Завершен
Дижон
45'
Н. Ру
10'
С. Варро
49'
Н. Слити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Дижон
85'
Желтая карточка
У. Хаддади
Красная карточка
Ф. Дианье
70'
Желтая карточка
Н. Ру
56'
49'
ГОЛ! 1:2!
Н. Слити
ГОЛ! 1:1!
Н. Ру
Пас отдал
М. Доссеви
45'
41'
Желтая карточка
Н. Слити
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Варро
Пас отдал
Шека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
24
Рено Коад
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
8
Шека
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
88
Кафу
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кавашима
3
Дианье
18
Ривьерес
6
Филлипс
19
Ниахате
20
Баллиу
24
Коад
14
Доссеви
11
Нгетт
26
Ру
97
Ривьер
4-4-1-1
30
Рейне
19
Розье
27
Варро
4
Хаддади
3
Джилободжи
20
Амалфитано
14
Мари
8
Шека
23
Слити
22
Чан Хун
9
Жанно
Остались в запасе
Метц
Дижон
1
Томас Дидийон
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
88
Кафу
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
88
Кафу
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Метц - Дижон
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
Новости команд
Все
Метц
Дижон
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+